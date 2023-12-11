Блогер сравнил работу камер OnePlus 11 и iPhone 15 Pro Max

На YouTube-канале The Tech Phenomena эксперт выяснил, какой телефон делает снимки лучше: iPhone 15 Pro Max или OnePlus 11.

iPhone 15 Pro Max в Индии стоит почти в три раза дороже, чем OnePlus 11. А насколько велика разница между ними будет по качеству камер?

Днём у основной камеры OnePlus цветопередача получается более реалистичной. Иногда этот смартфон даже выдаёт больше деталей и лучше обрабатывает фото вечером, в то время как iPhone делает снимки более контрастными.

Основной модуль при этом у iPhone 15 Pro Max в отличие от этого же модуля у OnePlus 11 не может делать фото близко.

Широкоугольная камера у OnePlus 11 некоторые фото делает даже лучше, чем камера iPhone. При этом в макросъёмке на ширик побеждает уже смартфон от Apple.

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

The Tech Phenomena

Селфи-фото без размытия заднего фона лучше получаются на iPhone в целом. Но OnePlus в отличие от конкурента не засвечивает полностью яркий задний фон. Портретные снимки с размытием по цветопередаче тоже выходят более приятными на iPhone 15 Pro Max.

Портретные фото в полный рост у OnePlus по качеству очень близки к iPhone. В ночном режиме чаще всего ситуация такая же. Удивительно, но в некоторых сценариях «китаец» превосходит по качеству снимков iPhone 15 Pro Max.

Вывод