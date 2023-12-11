Ученые: Луна вступила в новую эпоху из-за оставленного людьми мусора

Американские антропологи и геологи рассказали о вступлении Луны в новую эпоху — лунного антропоцена — и предупредили, что мусор, фекалии и ненужные вещи, оставленные на Луне, могут нанести спутнику Земли непоправимый ущерб. Об этом сообщается на сайте Канзасского университета.

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Лунный антропоцен — концепция, предполагающая, что человеческое влияние на Луну становится настолько значительным, что оно начинает оставлять на ней устойчивый и долговременный след, аналогично тому, как человеческая деятельность изменяет земные экосистемы. Концепция касается воздействия на лунную поверхность через исследования, эксплуатацию ресурсов и другие виды деятельности. Она призвана развеять миф о том, что Луна — это неизменная среда, на которую человечество почти не влияет.

По мнению исследователей, точкой отсчета антропоцена можно считать 1959 год, когда советская космическая станция «Луна-2» стала первым в истории аппаратом, приземлившимся на лунную поверхность.

В ближайшие годы человечество намерено еще больше изменить окружающую среду Луны, вернув на ее поверхность космические корабли. На поверхности спутника уже скопилось множество предметов и отходов — мячи для гольфа, флаги, 12 пар обуви, контейнеры, оставленные астронавтами, а также человеческие экскременты (их тоже выбросили американские астронавты — всего 96 специальных пакетов с фекалиями, мочой и рвотными массами) и другой мусор.

Геолог из Канзасского университета Джастин Холкомб рассказал, что ученые стремятся предотвратить массовый ущерб, который антропоцен может нанести Луне.

«В контексте новой космической гонки лунный ландшафт через 50 лет будет совершенно другим. [На Луне] будут присутствовать несколько стран, что приведет к многочисленным проблемам», — подчеркнул ученый.