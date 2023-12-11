Техноблогер рассказал о плюсах и минусах Samsung Galaxy A05S

Ведущий YouTube-канала DimaViper рассказал о достоинствах и недостатках нового Samsung Galaxy A05s.

К сожалению, даже у самых бюджетных смартфонов типа Samsung Galaxy A05s комплектация теперь «урезанная». В коробке вместе с устройством вы не получите зарядку (в комплекте с китайскими телефонами она всегда идёт, и точно больше, чем 25 Вт) или чехол. Производитель кладёт туда только кабель, скрепку и документацию. Кроме того, на экране нет защитной плёнки.

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Дисплей у Galaxy A05s - IPS, с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,7 дюйма. Работает смартфон на Android 13, а не на самом новом Android 14.

Оснащён A05s процессором Snapdragon 680 с поддержкой 4G. Однако за 14,5 тысяч у A05s всего 64 ГБ внутренней памяти и 4 ГБ оперативной. За те же деньги китайцы могут предложить 128 и 6 ГБ памяти соответственно. В AnTuTu набирает процессор чуть больше 300 тысяч баллов.

DimaViper

DimaViper

DimaViper

DimaViper

Разблокировка происходит при помощи сканера отпечатков, который встроен в кнопку разблокировки смартфона. Однако реагирует он не всегда быстро и не всегда сразу.

Также себя не очень хорошо показал A05s в троттлинг-тесте. Из-за медленной памяти очень долго запускаются на смартфоне и игры типа PUBG. Графика в этой игре тоже не очень хорошая, даже при максимальных настройках.

Камеры у Galaxy A05s четыре, но две из них - это «затычки» по 2 МП (макро и телевик). Основной объектив имеет 50 МП, фронтальный - 13 МП. Однако почему-то при переходе из приложении камеры в «Галерею» открывается не последнее фото, а скриншот. И даже перезагрузка телефона не помогает. На фото с основного модуля сильно заметны шумы, фронтальная камера в целом сильно дёргается, подтормаживает.

Работает A05s довольно медленно, лагает и, пожалуй, уступает по скорости даже Redmi 9A, 10С или другим бюджетным китайским смартфонам. Причём 10С оснащён тем же процессором, что и A05s.