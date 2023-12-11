Журналист Карлсон запустит собственный стриминговый сервис

Известный американский тележурналист Такер Карлсон открывает собственный платный стриминговый сервис Tucker Carlson Network. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Новый сервис заработает уже 11 декабря. По данным газеты, на нем будут выходить шоу различного формата, включая интервью, короткие видео и монологи.

Стоимость подписки этого сервиса составит $9 в месяц или $72 в год. Некоторые ролики на нем, отмечает Wall Street Journal, будут доступны исключительно по подписке.

Ранее Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты скрывают правду о неопознанных летательных объектах (НЛО) не потому, что боятся запугать общественность, а из-за совершенного ими злодеяния.

До этого Карлсон навестил основателя некоммерческой организации, которая занимается публикацией секретных документов WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме.