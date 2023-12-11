Российские ученые создали квантовый процессор

Учёные МИСиС разработали квантовый процессор с высокой точностью вычислений.

В НИТУ МИСИС сообщили о новом квантовом процессоре, включающем в себя восемь кубитов сверхпроводникового типа. В процессе тестирования он продемонстрировал высокую точность, более 95%, делая его самым крупным в России квантовым решением с таким объёмом кубитов и выдающейся точностью.

Этот 8-кубитный процессор, разработанный специалистами из МИСИС при сотрудничестве с МФТИ и Российским квантовым центром, превосходит в точности выполнения двухкубитных операций даже передовое 80-кубитное решение от Rigetti, занимающее второе место в мире по числу кубитов среди систем сверхпроводникового типа.