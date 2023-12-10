Магнитная буря обрушится на Землю в новогоднюю ночь

Магнитная буря накроет Землю в ночь с 31 декабря 2023-го на 1 января 2024 года, следует из прогноза ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН . Класс прогнозируемой бури — уровня G1. Аналогичные явления эксперты предсказали 18, 19 и 22 декабря.

Буря G1, которая считается самой слабой из всех возможных, обычно проходит незаметно для человека из-за низкой интенсивности и не отражается на навигационных системах. Ученые измеряют силу бури с помощью магнитометра. Самый высокий класс — экстремально сильная буря уровня G5, которая может оказывать влияние на спутники, радиосвязь и электрические сети.