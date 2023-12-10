Раскрыта стоимость ремонта самого нового флагмана Xiaomi

GizmoChina: ремонта флагмана Xiaomi Redmi K70 стоит от 1100 до 36 500 рублей
Компания Xiaomi раскрыла стоимость некоторых деталей, замена которых может пригодиться при ремонте флагмана Redmi K70. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Дешевле всего пользователям обойдется замена фронтальной камеры – она стоит 45 юаней (примерно 580 руб. по курсу на 10 декабря 2023 года). Далее идут замена сверхширокоугольного и основного модулей, а также телефотомодуля в основной камере за 45 (примерно 580 руб.), 55 (примерно 710 руб.) и 110 (примерно 1 400 руб.) юаней соответственно.
Замена задней крышки стоит 95 юаней (примерно 1 250 руб.). Затем – аккумулятор, замена которого стоит 119 юаней (около 1 500 руб.). Дисплей – 550 юаней (примерно 7 100 руб.).
Дороже всего обойдется покупка новой материнской памяти. В зависимости от предустановленных в нее модулей памяти замена обойдется в 2 390-2 780 юаней, что равно примерно 31 000 - 35 900 руб.
В каждом случае к стоимости самой детали нужно прибавлять 40 юаней (около 500 руб.) – столько стоит работа мастера, который займется ремонтом.
Все перечисленные цены действуют только на территории Китая.