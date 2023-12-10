Раскрыта стоимость ремонта самого нового флагмана Xiaomi

Компания Xiaomi раскрыла стоимость некоторых деталей, замена которых может пригодиться при ремонте флагмана Redmi K70. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Дешевле всего пользователям обойдется замена фронтальной камеры – она стоит 45 юаней (примерно 580 руб. по курсу на 10 декабря 2023 года). Далее идут замена сверхширокоугольного и основного модулей, а также телефотомодуля в основной камере за 45 (примерно 580 руб.), 55 (примерно 710 руб.) и 110 (примерно 1 400 руб.) юаней соответственно.

Замена задней крышки стоит 95 юаней (примерно 1 250 руб.). Затем – аккумулятор, замена которого стоит 119 юаней (около 1 500 руб.). Дисплей – 550 юаней (примерно 7 100 руб.).

Дороже всего обойдется покупка новой материнской памяти. В зависимости от предустановленных в нее модулей памяти замена обойдется в 2 390-2 780 юаней, что равно примерно 31 000 - 35 900 руб.

В каждом случае к стоимости самой детали нужно прибавлять 40 юаней (около 500 руб.) – столько стоит работа мастера, который займется ремонтом.