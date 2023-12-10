Xiaomi выпустила гаджет для фанатов популярной онлайн-игры

Компания Xiaomi выпустила смарт-часы Smart Band 8 Pro, стилизованные под героя популярной мобильной онлайн-игры Genshin Impact по имени Тарталья. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Смарт-часы упакованы в специальную подарочную коробку, которая включает в себя тематические наклейки и плакат. Также имеются браслет из высококачественного силикона, украшенный изображением маской маской Тартальи, и небольшая статуэтка, которую можно использовать как беспроводную зарядку.

Пользовательский интерфейс часов оформлен в стиле Genshin Impact и Тартальи. В остальном характеристики остались такими же, как у обычных Xiaomi Band 8 Pro.

В частности, данная модель имеет 1,74-дюймовый OLED-экран с разрешение 336 на 480 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 600 нит. Предусмотрены пульсометр, датчик SpO2, трекер сна и монитор менструального цикла. Аккумулятора на 297 мАч хватает на 14 дней беспрерывной работы устройства.