Индия увеличит свою группировку военных космических спутников

Индия планирует увеличить свою группировку военных космических спутников на 100 аппаратов через семь-восемь лет. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

"Индийская группировка космических спутников военного назначения увеличится на 100 аппаратов через ближайшие семь-восемь лет. В стране будет создано Космическое командование для выполнения операций в ближнем и дальнем космосе", - сказал источник.

По его словам, военно-воздушные силы Индии направили на утверждение правительства проект новой доктрины, которая предусматривает активные шаги по эффективному использованию космического пространства как в наступательных, так и оборонительных целях, а также преобразование ВВС в воздушно-космические силы.

"Мы надеемся, что новая доктрина получит одобрение кабинета министров в ближайшее время", - сказал собеседник издания.

Он отметил, что ВВС сейчас активно сотрудничают с Индийской организацией космических исследований, другими ведомствами и частными компаниями в создании новейших технологий в сфере космической связи, наблюдения за поверхностью Земли, управления космическими спутниками и другими. В обучение летчиков ВВС включена программа подготовки к действиям по отражению угрозы из космоса.

В августе 2013 года Индия объявила об успешном выводе на орбиту первого военного спутника GSAT-7, предназначенного для повышения обороноспособности ВМС страны.