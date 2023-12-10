Эксперты рассказали об опасности раздачи домашнего интернета

Аналитики провайдера цифровых услуг рассказали RT об опасности раздавать домашний интернет гостям.

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Эксперты отметили, что при подключении к основной домашней сети есть риск передачи вируса или вредоносного ПО, проникшего на устройство гостя, например, после работы на незащищенных сайтах.

Представители провайдера цифровых услуг "Дом.ру" напомнили, что для подобных целей существует гостевая сеть, которая позволяет устройства подключаться к Wi-Fi-сети в безопасном режиме. Для ее подключения нужно открыть настройки роутера и активировать функцию.

Как пояснили эксперты, такой способ подразумевает, что гости имеют доступ к интернету по отдельному Wi-Fi-каналу и не могут видеть другие устройства и данные в основной домашней сети, что обеспечивает защиту личных данных и устройств хозяев. Владельцы некоторых роутеров также могут ограничивать скорость, управлять трафиком и устанавливать время доступа к гостевой сети через настройки, что минимизирует риски и защищает данные и безопасность соединения.

Эксперты также рекомендовали не только настраивать гостевую сеть, но и регулярно обновлять программное обеспечение роутера и гаджетов, которые подключаются к сети.

В конце октября сообщалось, что российские мобильные операторы Теlе2, "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн") намерены вернуть своим абонентам возможность бесплатно раздавать интернет-трафик с телефонов.