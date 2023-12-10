Китай запустил третью ракету на метане и жидком кислороде

Китайская ракета-носитель Zhuque 2 Y-3 с первым в мире кислородно-метановым двигателем успешно вывела на орбиту три спутника. Об этом сообщила на сайте частная компания-разработчик LandSpace.

Запуск осуществили с космодрома Цзюцюань в 02:39 мск. Ракета вывела на орбиту три спутника - HongHu, TianYi-33 и HongHu-2. Этот запуск стал третьим для ракеты Zhuque 2, которая работает на смеси жидких кислорода и метана. Разработчики уточнили, что она может выводить на орбиту до четырех тонн различных грузов. В конце октября Китай запустил пилотируемый корабль к своей орбитальной станции. Для доставки корабля на орбиту использовалась двухступенчатая ракета-носитель CZ-2F/G.