У китов обнаружили собственные «гласные» и «дифтонги» в подводных разговорах

В ходе недавнего исследования ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили удивительные элементы в общении кашалотов. Было обнаружено, что эти гиганты морских глубин обладают уникальными «кодовыми гласными» в своих вокализах, аналогичными человеческим гласным и дифтонгам.

Это открытие было сделано с помощью искусственного интеллекта fiwGAN, обученного имитировать «голоса» кашалотов и определять их спектральные свойства как значимые. В ходе исследования было проанализировано 3948 звуков кашалотов, записанных в период с 2014 по 2018 год, что позволило выявить отчетливые «а-гласные» и «и-гласные», которыми они обмениваются в разговорах.