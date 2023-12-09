Пользователей WhatsApp предупредили о новом ограничении

Мессенджер предупредил, что «через несколько месяцев» будет введено новое ограничение: исчезнет безлимитный доступ к хранилищу «Google Диск». Его использовали для создания резервных копий чатов на Android, сообщает портал WABetaInfo.

© DPA/ТАСС

Изменения планируется внести в ближайшие месяцы. Мессенджер уже предупреждает пользователей, что скоро они лишатся неограниченной квоты на хранение резервных копий на Google Диске.

Бэкап будет ограничен бесплатным объемом «Диска», это 15 ГБ. выделяемые каждому клиенту Google.Если свободного места в «Диске» не хватит, пользователь может потерять все переписки, сменив устройство.