Пользователям WhatsApp придется платить за сохранение переписок

Мессенджер предупредил, что «через несколько месяцев» будет введено новое ограничение: исчезнет безлимитный доступ к хранилищу «Google Диск». Его использовали для создания резервных копий чатов на Android, сообщает портал WABetaInfo.

Пользователей WhatsApp предупредили о новом ограничении
© DPA/ТАСС

Изменения планируется внести в ближайшие месяцы. Мессенджер уже предупреждает пользователей, что скоро они лишатся неограниченной квоты на хранение резервных копий на Google Диске.

Бэкап будет ограничен бесплатным объемом «Диска», это 15 ГБ. выделяемые каждому клиенту Google.Если свободного места в «Диске» не хватит, пользователь может потерять все переписки, сменив устройство.

Глава WhatsApp призвал всех отказаться от Telegram

«Чтобы обеспечить плавный переход, мы советуем оптимизировать хранилище данных. Сюда входит просмотр и очистка резервных копий, настройка параметров автоматической загрузки, удаление старых и бесполезных архивных чатов, удаление ненужных медиафайлов и включение исчезающих сообщений», — предлагает WABetaInfo.

3
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости