Пользователей WhatsApp предупредили о новом ограничении

Разработчики мессенджера WhatsApp стали предупреждать пользователей о скором отключении безлимитного доступа к хранилищу «Google Диск» для создания резервных копий чатов на Android. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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О планах WhatsApp ограничить пользователей Android стало известно еще в ноябре благодаря находке WABetaInfo соответствующей информации в бета-версии WhatsApp под номером 2.23.24.21. Теперь же пользователям стали поступать уведомления, в которых говорится следующее: «Через несколько месяцев для резервного копирования будет использоваться ваше хранилище Google».

Таким образом, бэкап всех сообщений и медиафайлов из чатов пользователей WhatsApp будет храниться у них в «Google Диске». Раньше резервные копии также хранились в облаке Google, однако теперь бэкап будет ограничен доступным объемом хранилища пользователя. В бесплатной версии «Диска» доступно лишь 15 ГБ, которые также выделяются для работы других сервисов Google, включая «Документы», «Презентации», «Таблицы» и другие.

В случае, если у пользователя недостаточно свободного места в «Диске», есть шанс лишится переписок при смене устройства или повторной авторизации в WhatsApp.