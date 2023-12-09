Нейросеть ChatGPT начала лениться и работать медленнее

Пользователи чат-бота ChatGPT пожаловались, что искусственный интеллект начал проявлять признаки «лени», отказываясь отвечать на запросы или делая это медленнее и менее аккуратно, особенно при запросах на написание программного кода. Разработчики из OpenAI подтвердили наличие проблемы, однако не знают, с чем она связана, сообщает iXBT.

Разработчики утверждают, что последнее обновление ИИ было проведено еще 11 ноября, а жалобы начали поступать только спустя некоторое время. Это указывает на то, что изменения в поведении чат-бота не являются результатом недавних действий разработчиков и возникли самостоятельно.

«Чтобы внести ясность, суть не в том, что модель каким-то образом изменилась с 11 ноября», — уверяют разработчики.

Создатели ChatGPT считают, что изменения в поведении ИИ незначительны и затрагивают лишь некоторые запросы. Они предупредили, что для выявления всех причин и устранения проблемы может потребоваться время.