Apple может выпустить iPhone, похожий на Nothing Phone

Компания Apple может изменить дизайн вспышки в iPhone 16 Pro Max, презентация которого состоится осенью 2024 года. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер Ice Universe.

По словам инсайдера, он ознакомился с новым патентом Apple, в котором показана измененная вспышка для iPhone, опоясывающая весь блок камеры. Такое решение может быть полезно для ночной и портретной съемки, так как по своей форме напоминает миниатюрную кольцевую лампу.

«Я предполагаю, что iPhone 16 Pro Max может получить революционный дизайн вспышки для улучшенной ночной фотографии», — написал Ice Universe.

Похожее оформление вспышки используется в смартфонах Nothing Phone 1 и 2. В этих устройствах установлена так называемая система подсветки Glyph, который может служить индикатором уведомлений, подсветки при съемке и прочих действиях.