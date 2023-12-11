В России завершили испытания с макетом «Ангара-НЖ»

Испытания с полноразмерным электрозаправочным макетом «Ангара-НЖ» российской тяжелой ракеты «Ангара-5» завершили. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

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«На Восточном завершились комплексные испытания с наземным жидкостным макетом "Ангара-НЖ". Штатно отработала система термостатирования электрозаправочного макета, а также успешно проведены электрические проверки. Расчет осуществил частичную и полную заправку макета топливом — жидким кислородом и нафтилом. Заправочные системы отработали без замечаний», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что после завершения всех операций с макетом и слива топлива изделие перевели в горизонтальное положение и переместили на техническую позицию в монтажно-испытательном комплексе.