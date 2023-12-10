Apple объяснила блокировку iMessages на Android

Apple сцепилась с Beeper из-за дерзкой попытки второй перенести iMessages на Android. Смелый шаг Beeper пообещал пользователям Android прямой доступ к iMessages без ретрансляционных серверов, что вызвало столкновение с Apple, которая быстро приняла ответные меры.

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Apple же утверждает, что защищает конфиденциальность и безопасность пользователей, блокируя методы, использующие поддельные учетные данные для доступа к iMessage.

Эпопея связана с Beeper Mini, сервисом, подключающимся к iMessage через службу push-уведомлений Apple, что вызывает у нее опасения по поводу безопасности данных. Beeper же настаивает на том, что использует только защищенные протоколы передачи сообщений, предлагая альтернативу уязвимостям SMS.

По мере того как Apple все крепче сжимает свою хватку на эксклюзивность iMessage, борьба Beeper за преодоление разрыва между Android и iOS усиливается.