Эксперты определили смартфон, который сможет починить каждый пользователь

Специалисты лаборатории iFixit проверили и высоко оценили ремонтопригодность смартфона Fairphone 5, присудив ему максимальный балл.

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Производитель Fairphone 5 позиционирует свое устройства как смартфон для многолетнего использования, в котором с легкостью можно заменить сломавшуюся деталь. Причем гаджету обещают еще и поддержку обновлениями ПО на протяжении целых десяти лет.

Ключевой особенностью Fairphone 5 является конструкция. Так, задняя крышка крепится на защелках вместо клея, благодаря чему ее можно с легкостью снять без специальных инструментов. Аккумулятор устройства тоже быстрозаменяемый, как в старых телефонах. Замена других деталей, например, разъема USB-C тоже не вызывает трудностей, так как порт прикреплен к материнской плате без использования пайки.

Камеры в Fairphone 5 могут быть заменены индивидуально без изъятия сразу всего набора камер. Еще одним преимуществом устройства эксперты назвали доступность запчастей в свободной продаже.