Эксперты кибербезопасности рассказали о росте краж аккаунтов мессенджеров

В России участились случаи кражи аккаунтов в мессенджерах WhatsApp и Telegram

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В России появилась новая угроза — волну краж учётных записей в Telegram и WhatsApp. Эксперты из группы по защите от фишинга CERT-F.A.C.C.T. обнаружили более 50 веб-сайтов, созданных для кражи учётных данных в Telegram, а также фишинговые формы, направленные на угоны аккаунтов WhatsApp.

Мошенники активно используют сайты с поддельными конкурсами и фишинговыми формами авторизации в Telegram. При вводе данных в эти формы пользователи рискуют потерять доступ к своим аккаунтам в мессенджере. На данный момент выявлено уже 20 подобных ресурсов.

Злоумышленники изменяют свои методы, переходя от тем детских конкурсов к более актуальным темам, таким, как семья, бизнес и профессиональные навыки. Для привлечения большего числа жертв они также создают каналы в Telegram с обманчивыми ссылками и добавляют в них потенциальных жертв, используя нейтральные названия каналов.