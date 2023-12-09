Россиян предупредили о новой волне краж аккаунтов Telegram и WhatsApp

«По данным аналитиков команды мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности F.A.C.C.T. (CERT-F.A.C.C.T.), за первые дни декабря было зарегистрировано не менее 50 доменных имен сайтов, предназначенных для кражи учетных записей в Telegram. Также замечены регистрации доменов и фишинговых форм для «угона» аккаунтов WhatsApp», – сказал Лебедев.

Эксперт добавил, что аналитиками также были обнаружены уже активные сайты с различными мошенническими легендами о голосовании в конкурсах и фишинговыми формами авторизации через Telegram. При вводе своих авторизационных данных в такие формы человек теряет доступ к аккаунту в мессенджере. Специалисты CERT-F.A.C.C.T. насчитали 20 таких ресурсов.

Для охвата большей аудитории злоумышленники продолжают создавать каналы в Telegram со ссылками на фишинговые ресурсы, в которые сами добавляют жертв, если у тех нет соответствующего запрета в настройках. Чтобы такие каналы было труднее обнаружить, злоумышленники называют каналы «Добрый день!», «Доброе утро!» и так далее. В посте автор – как правило, это ворованный Telegram-аккаунт – просит проголосовать за него со словами «Минута вашего времени приблизит меня к победе». В обсуждении кто-то из комментаторов, скорее всего тоже с украденной учетной записи в мессенджере отвечает «Проголосовала, мне не сложно», чтобы откликнулось больше жертв.