В Китае нашли рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет

Археологи обнаружили древнее рисовое поле в восточной китайской провинции Чжэцзян, его возраст составляет около 5300-5500 лет. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Специалисты нашли поле в ходе раскопок на территории городского уезда Юйяо города Нинбо. Археологи обнаружили три обочины, девять ям, остатки риса и сорняков, канаву для орошения и дренажа. Кроме того, была найдена тропа, которая могла соединять поле с поселением. Согласно предварительным оценкам, находка относится к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду.

По мнению ученых, открытие поможет в изучении системы рисовых полей прошлого и рисоводства в этом районе.