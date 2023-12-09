ЕС заключил соглашение по всеобъемлющему регулированию ИИ
ЕС заключил соглашение о регулировании ChatGPT и AI Tech в законе о достопримечательностях. Об этом сообщает Bloomberg.
"Европейский Союз достиг трудного соглашения о том, что может стать наиболее всеобъемлющим регулированием искусственного интеллекта в западном мире Соглашение запретит биометрическое сканирование, которое классифицирует людей по чувствительным характеристикам, таким как политические или религиозные убеждения, сексуальная ориентация или раса", - говорится в публикации.
По словам руководителя внутреннего рынка блока Тьерри Бретона, соглашение позволит обеспечить баланс между содействием инновациям и защитой прав людей и компаний. До этого РБК сообщало, что Минэкономразвития разработало механизм защиты от возможного вреда при использовании технологий искусственного интеллекта.