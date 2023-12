В Sony назвали преимущества консолей над ПК

Кроме того, Нисино отметил, что на разработку эксклюзивных игр для PS уходит от трех до пяти лет, в связи с чем геймдизайнерам удается раскрыть все возможности приставки. Также он заявил, что Sony умеет адаптировать игры под сериалы и кино: например, тайтлы The Last of Us и Gran Turismo были экранизированы.