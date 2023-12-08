Google обвинили в фальсификации демонстрации нейросети Gemini, которую корпорация провела ранее, поскольку выяснилось, что разработчики отредактировали видео, представив в нем недостоверную информацию о ее возможностях. Об этом сообщает The Verge.

Портал напомнил, что ранее Google представил новую языковую модель Gemini, ставшую частью чат-бота Bard на основе искусственного интеллекта. В частности, компания опубликовала ролик, в котором продемонстрировала возможности нейросети. На нем Gemini распознавала движения рукой и понимала, что человек играет в «камень, ножницы, бумагу», то есть она улавливала абстрактную идею и декодировала ее. Такие способности нейросети являются прорывом в области ИИ.

Однако в описании к видео говорилось, что задержка демонстрации уменьшена, а ответы Gemini — сокращены. В итоге оказалось, что нейросеть распознавала игру после того, как ей показывали фотографии с ладонью, сжатым кулаком и двумя пальцами. Кроме того взаимодействие с ней происходило не голосом, а прописанным текстом с прямой подсказкой о том, что это игра.