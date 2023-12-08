Российские ученые разработали солнечную батарею

Не зависящую от погоды

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Учёные из НИТУ МИСИС разработали миниатюрную солнечную батарею, которая работает в любых погодных условиях

Российские учёные представили инновационную портативную солнечную батарею, использующую гибридные перовскиты — перспективный полупроводник. Эта разработка обеспечивает высокую эффективность даже при недостаточной освещённости и готова к промышленному использованию.

Специалисты НИТУ МИСИС под руководством Данила Саранина создали систему генерации энергии, состоящую из перовскитных фотомодулей, размещённых на гибком текстиле. Это упрощает транспортировку и установку батареи на различных поверхностях. Исследователи подчеркнули, что их разработка успешно прошла натурные испытания при пасмурной погоде, продемонстрировав эффективность в условиях недостаточной освещённости.

Первый промышленный образец батареи уже готов к массовому производству благодаря сотрудничеству с российским машиностроительным предприятием. Учёные также работают над адаптацией технологии для автономного питания, связи и удалённых объектов в условиях сурового Крайнего Севера. В дополнение к этому, проводятся исследования по интеграции батарей в системы микроспутников на низких орбитах.