В часах Pixel Watch появился мгновенный вызов экстренных служб

Часы Pixel Watch от Google вышли на «новый уровень безопасности» благодаря недавнему обновлению, открывающее быстрый доступ к функциям экстренной помощи. Обновление поставляется с двумя меню в Wear OS, встроенными в обновленное приложение Personal Safety.

Теперь пользователи могут инициировать экстренный обмен сообщениями или «проверку безопасности» простым движением с циферблата часов благодаря заметным красным и желтым кнопкам в форме таблеток. Больше не нужно перемещаться по спискам приложений - безопасность находится всего в «одном касании». Альтернативный вариант позволяет разместить ярлык на циферблате часов для еще более быстрого доступа.