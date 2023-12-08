Африканское племя заметили за «общением» с птицами ради поиска меда

Командная работа

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В некоторых уголках Африки люди и дикие птицы создали необычное партнерство. Антрополог Брайан Вуд из Калифорнийского университета и орнитолог Клэр Споттисвуд из Кейптаунского университета проливают свет на этот исключительный союз в своем исследовании, опубликованном в журнале Science.

Представьте себе: люди и медоуказчики объединяются, чтобы найти пчелиные колонии и собрать мед. Это редкое проявление межвидового сотрудничества: птицы делятся своими безупречными знаниями о местонахождении пчелиных ульев, а люди с нетерпением ждут помощи от своих пернатых друзей. И что самое приятное? Медоуказчики тоже получают сладкое вознаграждение - остатки медовых сот.