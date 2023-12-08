В WhatsApp появились самоудаляющиеся аудиосообщения

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет пользователям отправлять самоуничтожающиеся аудиосообщения. Об этом разработчики сервиса сообщили в своем новом пресс-релизе.

© Roman Moebius/www.imago-images.de/Global Look Press

Функция получила название View Once и запустилась 7 декабря 2023 года. Благодаря ей теперь пользователи могут записывать и отправлять аудиосообщения, которые автоматически удаляются после прослушивания. В чате такие сообщения отмечаются специальным знаком, который предупреждает, что запись можно воспроизвести всего один раз.

"Все личные сообщения в WhatsApp, в том числе голосовые, по умолчанию защищены сквозным шифрованием. Функция "Однократное воспроизведение" – еще один пример того, как мы улучшаем конфиденциальность общений", – сообщили в компании.

Для создания самоудаляющегося аудиосообщения нужно зажать кнопку с изображением микрофона в диалоговом окне WhatsApp. Через секунду записи в нижней части экрана появится новая иконка с цифрой "1". Если ее нажать, в аудиосообщение добавится функция самоуничтожения после прослушивания.