Российские инженеры изучат образование трещин в газотурбинных двигателях

Это исследование уникально для отечественных сплавов

© © Ferra.ru

В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза и Опытного конструкторского бюро имени Люльки начали исследование процессов образования усталостных трещин в деталях газотурбинных двигателей. Особое внимание уделяется дискам турбин и компрессоров, ключевым элементам этих двигателей, пишет РИА Новости.

Специалисты заявили, что работа направлена на изучение скорости образования трещин и их воздействия на долговечность дисков. Это исследование уникально для отечественных сплавов, применяемых в производстве данных деталей.

Аспирант МАИ и ведущий конструктор ОКБ имени Люльки, Дмитрий Немцев, подчеркнул, что разрушение дисков может привести к серьезным последствиям из-за высокой скорости их вращения в двигателе.

Для исследований были использованы цилиндрические образцы с предварительно созданным внутренним дефектом, что помогло снизить стоимость исследований по сравнению с зарубежными методами.