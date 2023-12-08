Российские инженеры изучат образование трещин в газотурбинных двигателях
Это исследование уникально для отечественных сплавов
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что ученые вуза и Опытного конструкторского бюро имени Люльки начали исследование процессов образования усталостных трещин в деталях газотурбинных двигателей. Особое внимание уделяется дискам турбин и компрессоров, ключевым элементам этих двигателей, пишет РИА Новости.
Специалисты заявили, что работа направлена на изучение скорости образования трещин и их воздействия на долговечность дисков. Это исследование уникально для отечественных сплавов, применяемых в производстве данных деталей.
Аспирант МАИ и ведущий конструктор ОКБ имени Люльки, Дмитрий Немцев, подчеркнул, что разрушение дисков может привести к серьезным последствиям из-за высокой скорости их вращения в двигателе.
Для исследований были использованы цилиндрические образцы с предварительно созданным внутренним дефектом, что помогло снизить стоимость исследований по сравнению с зарубежными методами.
Эксперименты позволили специалистам определить зависимость скорости роста трещины от внутренних дефектов. В планах дальнейших исследований изменение параметров образцов и испытаний для получения более точных данных, добавили в пресс-службе.