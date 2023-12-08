Город в Мексике помог определить будущие потребности США в воде и электричестве

Каким образом?

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Исследование показало, что ответ на вопрос о прогнозировании будущих потребностей в воде и электричестве в условиях изменения климата в США может быть спрятан на виду - в современном Сьюдад-Манте, Мексика.

Исследователи под руководством Рене Обрингера из Университета штата Пенсильвания, используя данные и климатические аналоги, спрогнозировали, как изменение климата может повлиять на потребление воды и электричества в 46 городах США.