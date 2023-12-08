Город в Мексике помог определить будущие потребности США в воде и электричестве
Каким образом?
Исследование показало, что ответ на вопрос о прогнозировании будущих потребностей в воде и электричестве в условиях изменения климата в США может быть спрятан на виду - в современном Сьюдад-Манте, Мексика.
Исследователи под руководством Рене Обрингера из Университета штата Пенсильвания, используя данные и климатические аналоги, спрогнозировали, как изменение климата может повлиять на потребление воды и электричества в 46 городах США.
Изменчивая модель демонстрирует потенциальные региональные скачки: в некоторых городах летний спрос на воду и электричество может увеличиться на 15 и 20 % соответственно. Этот факт является важным для планирования устойчивой инфраструктуры и позволяет городам учиться друг у друга. Обрингер подчеркивает, что понимание влияния климата на потребление обществом воды и электричества является ключом к созданию устойчивых систем.