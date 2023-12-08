Анонсирован смартфон Redmi 13R 5G с экраном 90 Гц

Компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi 13R 5G. Производитель оценил устройство в $140 (~ 12,7 тыс. рублей).

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Гаджет получил 6,74-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью 450 нит. Также он имеет батарею ёмкостью 5000 мА/ч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью до 18 Вт. Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100+.

Ко всему прочему, Redmi 13R 5G оснастили 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ флеш-памяти. Задняя камера обладает разрешением 50 Мп, а передняя — 5 Мп. Смартфон работает на операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.