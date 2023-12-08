Восстановленные смартфоны стали более популярны у россиян

В период с января по ноябрь текущего года продажи восстановленных смартфонов выросли в четыре раза в денежном выражении и на 149 процентов2,5 раза в количественном. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» по результатам исследования. Средняя цена такого аппарата составила 15 тысяч рублей.

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Самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota стал Samsung, чьи продажи в этом году выросли в 2,3 раза. На втором месте устройства от Apple, их доля увеличилась в 2,5 раза. Замыкает тройку лидеров Xiaomi с приростом в четыре раза.

Среди моделей лидером продаж в текущем году является iPhone 8. Далее следуют модели от Samsung — Galaxy A50 и Galaxy A32. Также популярны iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C.

«Рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Растет и средняя цена выкупа аппаратов, что стимулирует пользователей сдавать их в зачет части стоимости новых гаджетов», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

По его прогнозам, продажи подержанных смартфонов в торговой сети вырастут в следующем году более чем на 50 процентов

Восстановлением смартфонов занимается дочерняя компания оператора — Smart Bazar. Перед тем, как попасть на прилавок, выкупленные смартфоны проходят полноценный предпродажный сервис — диагностику и тестирование по 55 уникальным параметрам. При необходимости проводится замена компонентов. На все устройства дается гарантия.