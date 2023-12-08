Пользователи не оценили революционную нейросеть Google Gemini

Флагманская большая языковая модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemini подверглась критике со стороны пользователей, после того как ее представила компания Google, передает 3Dnews.ru.

Нейросеть предназначена для разных продуктов и сервисов, включая ИИ-чат-бота Bard, конкурента ChatGPT. Однако многих пользователей, которые протестировали обновленный Bard на свежей нейросети, не удовлетворили результаты.

Google утверждает, что Gemini опережает другие ведущие модели генеративного ИИ с точки зрения производительности.

«Однако первый опыт взаимодействия некоторых пользователей свидетельствует об обратном», —говорится в публикации.

Они поделились своими впечатлениями на страницах социальной сети X (бывший Twitter). Отмечается, что чат-боту не удалось корректно предоставить простые факты. В частности, он допустил ошибки в предоставлении сведений о победителях премии «Оскар» 2023 года.

Кроме того, Bard на базе Gemini показал низкую производительность при переводах. Так, при попытках запросить у модели слово на французском языке, состоящее из 6 букв, Gemini выдает вариант из 7 букв.