iPhone 16 получит новые микрофоны для улучшенной работы Siri

По последним данным, iPhone 16 получит улучшенные микрофоны, которые значительно повысят точность работы Siri и функции диктовки.

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Это нововведение является частью более широкой инициативы Apple по внедрению функций искусственного интеллекта.

Аналитик Мин-Чи Куо предполагает, что новые микрофоны будут оснащены улучшенным соотношением сигнал/шум, что позволит Siri лучше распознавать голос пользователя и повысит точность диктовки.

Улучшенная четкость аудиосигнала с меньшим количеством помех обещает значительно прокачать взаимодействие с голосовым помощником.

Кроме того, новые микрофоны будут обладать повышенной водостойкостью. Это не только улучшит работу Siri, но и повысит качество аудио в видеозаписях, сделанных в приложении «Камера», а также улучшит качество голосовых вызовов.