Ученые предупредили о рекордном потеплении океана вблизи Бермуд

«Мы выяснили, что поверхность океана в субтропической части Атлантического океана нагрелась примерно на 1°C за последние 40 лет. Кроме того, соленость океана увеличилась, а содержание кислорода — снизилось», — отметил автор доклада, профессор Николас Бейтс.

Согласно данным мониторинга, температура воды в регионе повышалась примерно на 0,24°C каждое десятилетие, начиная с 1980-х годов. Исследователи обнаружили, что за последние четыре года потепление резко ускорилось. При этом концентрация кислорода в океане за тот же период снизилась на 6%, а уровень кислотности повысился на 30%. Это может повлиять на здоровье морских существ с панцирями.