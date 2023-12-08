Роботы из ДНК научились воспроизводить собственные копии

Ученые из США и Китая в рамках совместного проекта создали ДНК-роботов, способных к самовоспроизводству. В будущем их могут начать использовать для лечения больных или сбора токсичных отходов в океанах.

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Предыдущие исследования в области ДНК-робототехники ограничивались 2D-конструированием. Авторы новой научной работы испытали новый способ сворачивания ДНК в трех измерениях, который обеспечивает неограниченную саморепликацию.

Роботы созданы из всего четырех нитей ДНК и обладают размером всего в 100 нанометров (0,0001 мм). Каждый из них способен захватывать другие фрагменты ДНК и соединять их для возникновения новых форм. Собранные вместе фрагменты ДНК «сваривало» ультрафиолетовое излучение.

Ученые заявили, что новая технология «откроет двери» для производства более сложных и функциональных микро- и наноустройств. Такие модели будут востребованы в медицине, например, для адресного уничтожения злокачественных клеток или доставки лекарств. Технология также может помочь людям с генетическими нарушениями, сообщает Science Robotics.

«Если вокруг вас много людей с сахарным диабетом 2 типа и проблемами с секрецией инсулина, возможно, вы сможете настроить один из таких каркасов ДНК для производства инсулина», – отметили исследователи.