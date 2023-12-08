Создан смартфон с функцией разблокировки жестом

Компания Realme выпустила флагманский смартфон GT5 Pro, который имеет поддержку жестов. Об этом сообщает издание Android Authority.

В переднюю панель девайса встроена 32-мегапиксельная фронтальная камера и 3D-датчик. В компании заявили, что пользователь может поднести свою ладонь к заблокированному экрану смартфона, и девайс будет разблокирован. Судя по всему, для настройки этой функции сперва будет необходимо отсканировать свою ладонь.

Также созданный Realme девайс поддерживает жесты — за это отвечает специальный алгоритм. Пользователь может открывать список последних запущенных приложений, перемещать курсор, возвращаться на домашний экран.

Realme GT5 Pro получил флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 50, 50 и 8 мегапикселей, аккумулятор емкостью 5400 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 ватт. Задняя панель устройства покрыта кожей.

Realme GT5 Pro доступен для покупки в Китае. Стоимость девайса составляет 3399 юаней, или около 44 тысяч рублей.