Гигантских тараканов начали находить в Финляндии

В Финляндии начали находить гигантских тараканов, пишет EADaily. Насекомое длиной более трех сантиметров обнаружили в пятом по численности населения городе Оулу, расположенном на северо-западе страны при впадении реки Оулуйоки в Ботнический залив Балтийского моря.

© Wikimedia

В местном университете отмечают, что раньше данный вид тараканов в Финляндии не встречался. Местные исследователи идентифицировали таракана как Periplaneta fuliginosa (Дымчатый таракан). Насекомое имеет блестящий темно-коричневый оттенок.

Предположительно, таракан мог попасть в Финляндию на международном транспорте. На данный момент не установлено, откуда именно появилось насекомое на территории страны.

Нашествие постельных клопов ранее было зафиксировано на заводе американского предпринимателя Илона Маска в городе Буффало. Руководство фабрики попыталось справиться с насекомыми с помощью токсичных химикатов, однако этот способ оказался неэффективен.