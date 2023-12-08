Льготные тарифы YouTube Premium исчезнут

Готовьтесь, владельцы YouTube Premium. Эра льготных тарифов уходит в прошлое, и январь несет с собой бурю перемен. После короткого льготного периода заветные подписки за $9,99 и $7,99 будут стоить $13,99 в месяц.

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Поначалу YouTube пощадил преданных пользователей, продлив срок повышения цен до января, но «расплата близка». Подписчики, которые грелись в лучах славы старых тарифов, вскоре будут платить за обновленный Premium.

В электронном письме YouTube объяснил необходимость этого обновления, подчеркнув, что увеличение платы будет способствовать расширению услуг Premium, что в конечном итоге поддержит создателей и художников, которые делают платформу динамичной.