Китайский марсоход нашел многоугольники под поверхностью планеты

Китайский марсоход Zhurong обнаружил подземные многоугольные структуры, скрытые под поверхностью планеты — предположительно, они связаны с давним существованием воды на Марсе. Статья исследователей из Китайской академии наук (CAS) была опубликована в журнале Nature Astronomy.

Ранее марсоход передал на Землю данные георадара после разведки в северном полушарии Марса. В ходе расшифровки исследователи обнаружили, что на равнине Utopia Planitia примерно в 10 метрах ниже поверхности располагаются 16 «многоугольных клиньев». Ученые предполагают, что на этой равнине широко распространены подобные структуры.

Отметим, что ранее NASA обнаруживало подобные многоугольники, однако китайский аппарат впервые использовал георадар для проведения измерений. Эксперты считают, что они могли образоваться в ходе циклов замерзания и оттаивания воды, схожих с теми, которые происходят зимой и весной на Земле.