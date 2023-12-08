На Сицилии нашли резервуар пресной воды возрастом 6 млн лет

Крупный бассейн с пресной водой обнаружили ученые под Иблейскими горами на Сицилии. Исследования показали, что он возник около 6 миллионов лет назад.

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Специалисты из Национального института геологии Италии изучали запасы подземных вод в формации Гела, которая является крупным нефтяным резервуаром. Они создали 3D-модели водоносного горизонта и определили, что он содержит 17,5 кубических километров воды – в два раза больше, чем в озере Лох-Несс. Резервуар залегал на глубине от 700 до 2500 метров.

Затем ученые также с помощью моделирования реконструировали историю региона, который охватывал Иблейское плато и плато Мальта в центральном Средиземноморье. Исследование показало, что во время мессинского периода (7,2-5,3 миллиона лет назад) пресная вода проникла в земную кору на несколько тысяч метров ниже нынешнего уровня моря.

Причиной стал так называемый кризис солености. В результате глобального похолодания соленые воды Средиземного моря оказались «заперты» в обширных ледниках. Уровень моря упал на 2400 метров ниже текущего уровня.

На открывшееся морское дно начала попадать дождевая вода. Она просачивалась вниз и накапливалась в пористых карбонатных породах. Мальтийский откос, простирающийся к югу от восточной окраины Сицилии на 300 км, направлял скопившуюся воду со дна Средиземного моря в глубоко расположенную формацию Гела.

Мессинский кризис солености продлился около 700 тысяч лет и завершился внезапным ростом уровня моря. Вероятно, это «дезактивировало» механизм накопления подземных вод. В течение последних 6 миллионов лет скрытый бассейн практически не сдвинулся с места. Ученые выразили надежду, что пресную воду из него можно будет откачать и уменьшить таким образом дефицит воды на Сицилии. Они также не исключили, что в других частях Средиземноморья могут скрываться другие резервуары, сообщает Communications Earth & Environment.