Назван самый популярный складной смартфон

Samsung продолжила лидировать на рынке складных смартфонов, но в будущем может уступить свои позиции китайским брендам. Об этом сообщается в актуальном отчете Display Supply Chain Consultants (DSCC).

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По итогам третьего квартала Samsung Galaxy Z Flip 5 назвали самым продаваемым складным смартфоном. Аппарат получил долю 45 процентов. На второй позиции разместился Samsung Galaxy Z Fold 5, доля которого составила 24 процента. Huawei Mate X3 и Honor Magic V2 заняли третье и четвертое места соответственно — каждый гаджет получил долю 6 процентов.

Лидером сегмента осталась компания Samsung, которая получила долю 72 процента. На втором месте с долей 9 процентов осталась Huawei, на третьем — Honor, получившая долю 8 процентов. По прогнозу аналитиков DSCC, в четвертом квартале 2023 года доля Samsung рухнет до 42 процентов. Причиной этого назвали выход на рынок более продвинутых и дешевых устройств от конкурирующих китайских брендов.

В целом за третий квартал на рынок было отгружено 7 миллионов складных девайсов, что на 215 процентов больше, чем за второй квартал. Также в третьем квартале было отправлено на 16 процентов больше устройств, чем за аналогичный период прошлого года.