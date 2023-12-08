Выбираем смартфон за ₽30 тысяч: Xiaomi Poco X5 Pro против Honor 90

Ведущий YouTube-канала Arstayl рассказал об особенностях новинок Xiaomi Poco X5 Pro и Honor 90.

Honor 90 в отличие от Xiaomi Poco X5 Pro имеет очень тонкие рамки вокруг экрана. Внешне устройства похожи, однако Xiaomi имеет ещё и разъём для наушников и стереодинамики. Всего этого нет у Honor.

Xiaomi Poco X5 Pro оснащён AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма, а вот у Honor матрица IPS. Разрешение одинаковое в обоих случаях - Full HD.

На Xiаomi стоит Snapdragon 778, тогда как на Honor - Dimensity 6020. По скорости работы в целом чуть лучше оказывается Honor 90.

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

·Arstayl·

Что касается фото, то Honor уступает Xiaomi. И довольно заметно. Кроме того, у него неудобные форматы снимков. Примеры вы можете увидеть выше.

По части видеосъёмки Honor 90 Lite оказывается ещё хуже, чем по фотографии. Во-первых, записывать видео он может лишь в 1080p. Во-вторых, качество картинки при этом довольно плохое.

Кроме того, ёмкость аккумулятора у Honor равняется 4500 мАч, а мощность зарядки - 22,5 Вт. В то же время у Xiaomi эти показатели составляют 5000 мАч и 67 Вт.

Возможно, для кого-то это будет важным, но в комплекте с Honor 90 Lite нет защитного чехла. А вот в коробке с Xiaomi Poco X5 Pro он есть.

Вывод