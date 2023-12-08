В Москве и области растет популярность звонков с умных часов

В Москве и области с января по октябрь 2023 года было продано 533 тыс. умных часов на общую сумму в 7 млрд рублей, что больше по сравнению с тем же периодом прошлого года на 36% в штуках и на 16% в деньгах. Об этом сообщили в пресс-службе компании МТС, проанализировавшей интерес жителей столичного региона к услуге «Единый номер» для автономного пользования умными часами без привязки к смартфонам.

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В МТС пришли к выводу, что интерес к услуге, позволяющей связать единым абонентским номером любой смартфон с SIM-картой МТС и умные часы с функцией eSIM на операционной системе Android, растет вместе с продажами умных часов в столичном регионе.

В компании отмечают, что по итогам первого месяца работы сервиса «Единый номер» 69% подключений к услуге среди жителей Москвы и области пришлось на умные часы Huawei. На модели умных часов Samsung пришелся 31% подключений.

Напомним, МТС запустила услугу «Единый номер» для жителей Москвы и области в конце октября. Пользоваться голосовыми услугами при помощи умных часов под своим действующим мобильным номером можно, находясь в удалении от смартфона. При этом дальность не имеет значения — умные часы сами по себе работают как телефон.