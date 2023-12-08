Древнюю статую спасли из мусорного контейнера и продали за $930 тыс.

В США с аукциона продали древнюю китайскую статую, которая долгие годы пролежала в гараже. Об этом сообщает Antiques and The Arts Weekly.

Редкое произведение искусства продали за 930 тысяч долларов (85,8 миллиона рублей) на аукционе DuMouchelles в городе Чикаго, штат Мичиган. Устроительница торгов Джоан Дюмушель заявила, что продажа статуи установила рекорд года для бронзовых изделий.

Статуя около 80 сантиметров в высоту представляет собой портрет одного из восьми учеников Будды, достигших высшего просветления. Она выполнена в стиле империй Сун и Юань, который был распространен в XIII-XIV веках. Устроители аукциона отметили, что редкую статую буквально спасли из мусорного контейнера, так как бывший владелец собирался просто выкинуть ее.

Специалисты попытались установить происхождение статуи и пришли к выводу, что она могла быть изготовлена для монастыря Шань в Гонконге. Другая статуя, которая может принадлежать к той же серии, находится в Музее археологии и антропологии Пенсильванского университета в Филадельфии. Ее привезли в США в 1914 году.

Бронзовую статую из Чикаго на аукционе приобрела некая арт-галерея из Азии, представители который специально приехали в США ради этого лота.