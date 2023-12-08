Ученые: юг США может стать новым домом для вампиров

В ближайшем будущем юг Соединенных Штатов может стать новым домом для вампиров. То, что звучит как начало страшной истории, на самом деле является вполне серьезным предупреждением, основанным на исследованиях международной группы экспертов

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Американский биолог Пейдж Ван де Вурст из Виргинского политехнического института и государственного университета и ее коллеги пришли к выводу, что продолжающееся потепление планеты вскоре откроет южные штаты США для обыкновенных вампиров (Desmodus rotundus). Этот вид летающих млекопитающих, родственный летучим мышам, обитающий в тропических и субтропических районах Центральной и Южной Америки, известен своей способностью гибко реагировать на изменения окружающей среды.

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Специалисты по крови

Обыкновенные вампиры (как и медведи коала, например) относятся к специалистам по питанию. Они питаются исключительно кровью теплокровных животных. Чтобы выжить, вампиры должны каждую ночь выпивать количество крови, эквивалентное 70-80% массы их тела. Их добычей в основном является домашний скот, в меньшей степени – дикие млекопитающие и птицы.

Вопреки сложившемуся мнению, вампиры не сосут кровь у своих жертв. На самом деле они бесшумно подходят к спящей жертве, разрезают ее кожу своими очень острыми резцами и слизывают сочащуюся кровь. Вампир знает нужное место для укуса благодаря специальному теплочувствительному органу, расположенному вокруг ноздрей. Это позволяет ему обнаружить пульсирующую кровь и, слизывая ее, выделять фермент гирудин, который препятствует ее свертыванию.

Бешенство на горизонте

Обыкновенные вампиры – экологически успешный вид. Хотя их родиной являются районы с теплым климатом, они живут в самых разных условиях, включая горные экосистемы в Андах, на высоте около 3600 метров над уровнем моря. Как и летучие мыши, вампиры являются летающими резервуарами для различных зоонозных вирусов, вызывающих опасные инфекционные заболевания, такие как бешенство. Это представляет реальную угрозу для домашнего скота и домашних животных, а также, в некоторой степени, для человека.

«Мы обнаружили, что вампиры уже распространялись на север в недавнем прошлом из-за глобального потепления. Оказалось, что их миграция тесно связана с ростом числа случаев бешенства во многих странах Латинской Америки», – подтверждает Ван де Вурст в исследовании, опубликованном в рецензируемом журнале Ecography.