СМИ узнали о планах Apple расширить производство iPhone в Индии

Компания Apple собирается на горизонте двух-трех лет производить ежегодно в Индии свыше 50 миллионов iPhone. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Они отмечают, что американская корпорация после этого выпустит еще «десятки миллионов единиц».

Подчеркивается, что в случае реализации планов на долю Индии будет приходиться четверть мирового производства iPhone. Также прогнозируется рост этой доли к концу десятилетия.

В статье говорится, что предприятие Foxconn, которое строят в южном штате Карнатака, запустят в апреле. На нем будут выпускать каждый год 20 миллионов мобильных телефонов в течение следующих двух-трех лет. Как уточняется, по большей части это касается iPhone.