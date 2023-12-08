СМИ узнали о планах Apple расширить производство iPhone в Индии
Компания Apple собирается на горизонте двух-трех лет производить ежегодно в Индии свыше 50 миллионов iPhone. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Они отмечают, что американская корпорация после этого выпустит еще «десятки миллионов единиц».
Подчеркивается, что в случае реализации планов на долю Индии будет приходиться четверть мирового производства iPhone. Также прогнозируется рост этой доли к концу десятилетия.
В статье говорится, что предприятие Foxconn, которое строят в южном штате Карнатака, запустят в апреле. На нем будут выпускать каждый год 20 миллионов мобильных телефонов в течение следующих двух-трех лет. Как уточняется, по большей части это касается iPhone.
Ранее инсайдер Марк Гурман в статье для Bloomberg сообщил, что компания Apple готовит много нового на весеннюю презентацию, в том числе обновленные iPad и MacBook Air. По его словам, производитель представит новые iPad Pro с OLED-экранами, системами на кристалле серии M3, обновленными Magic Keyboard и Apple Pencil.