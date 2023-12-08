Эксперт рассказал о правилах зарядки телефона

Неправильная зарядка телефона может сократить срок службы батареи, предупредил эксперт в области современных технологий Алексей Учакин. Так, не стоит заряжать гаджет в автомобиле – напряжение может колебаться, и это негативно скажется на состоянии аккумулятора, сообщает «Газета.Ru».

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Также следует обратить внимание на время зарядки телефона. Лучше всего начинать ее при уровне заряда батареи в 20-30%, не дожидаясь, пока он приблизится к нулю. Завершать зарядку следует при уровне в 80-90%.

«Зарядка смартфона от 0 до 100% и длительное подключение к зарядному устройству после полной зарядки может ухудшить состояние аккумулятора», – подчеркнул эксперт.

Для батареи смартфона вреден перегрев. Поэтому не стоит оставлять устройство под прямыми лучами солнца или рядом с источником тепла.

Эксперт также отметил, что батарея смартфона работает на основе технологии литий-ионных аккумуляторов. Они весьма эффективны, но имеют ограниченное количество зарядов.