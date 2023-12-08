Ученые нашли доказательства неравномерного расширения Вселенной

Ученые выдвинули гипотезу о новых законах физики, о которых не подозревали Ньютон и Эйнштейн. В этом им помогла галактика Млечный Путь, которая располагается около огромной пустоты во Вселенной.

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Вселенная похожа на паутину с нитями и пустотами между ними, и наша галактика как раз находится около обширной пустоты, передает Life. Также ученые выяснили, что Вселенная постоянно расширяется, однако не так давно появилась гипотеза, что это происходит неравномерно. В местах скопления галактик этот процесс протекает быстрее, а там, где находятся пустоты, это происходит медленнее.

Также ученые выяснили, что местная пустота находится внутри вдвое большей пустоты. Ученые пришли к выводу, что в густонаселенных местах гравитация стягивает объекты друг к другу, вследствие чего Вселенная расширяется медленнее. А в местах с малым количеством объектов это происходит быстрее, так как гравитации нечего притягивать.